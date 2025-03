¡Ya hay fecha para el live action de ‘The Legend of Zelda’!

La esperada adaptación en acción real de The Legend of Zelda ya tiene fecha de estreno: el 26 de marzo de 2027. La película será dirigida por Wes Ball, conocido por su trabajo en Maze Runner y Kingdom of the Planet of the Apes.

La aventura de Link llega a los cines en 2027

Nintendo y Sony Pictures están detrás del ambicioso proyecto, con la promesa de llevar a la pantalla grande la icónica historia de Link, Zelda y Ganondorf. Aunque aún no se han confirmado los actores, los fans ya están especulando sobre quién dará vida al héroe del tiempo.

Con el éxito de Super Mario Bros. La Película, Nintendo busca repetir la fórmula con una franquicia que lleva décadas siendo un pilar de los videojuegos. La expectativa es enorme, y con Wes Ball al mando, se espera una producción épica y visualmente impresionante.