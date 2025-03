¡Universal Epic Universe abre en 2025!

Universal Orlando Resort ha confirmado que Epic Universe abrirá el 22 de mayo de 2025, prometiendo ser el parque temático más impresionante de su historia. Con cinco mundos inmersivos y tecnología de punta, esta nueva atracción llevará a los visitantes a universos mágicos, aterradores y llenos de adrenalina.

Cinco mundos temáticos que te dejarán sin aliento.

Entre las grandes novedades está Celestial Park, el corazón del parque con jardines, fuentes y un ambiente futurista. The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic nos transportará al París mágico de los años 20. SUPER NINTENDO WORLD traerá nuevas atracciones de Mario y Donkey Kong, mientras que How to Train Your Dragon – Isle of Berk permitirá volar junto a los dragones. Para los amantes del terror, Dark Universe revivirá a los icónicos monstruos de Universal en un entorno espeluznante.

Las entradas y paquetes vacacionales ya están disponibles, y todo indica que este será el estreno más esperado del 2025. Universal promete una experiencia única que cambiará el mundo de los parques temáticos para siempre.