Hoy es el Día de Mario: ¿Qué significa y qué puedes aprovechar?

Cada 10 de marzo, los fans de Nintendo celebran el Día de Mario, una fecha especial dedicada al icónico fontanero rojo. Pero este año, la fiesta viene con regalos, ya que Nintendo ha lanzado una promoción imperdible para los jugadores de Switch.

El nuevo Super Mario Bros Wonder ya está disponible. NINTENDO (NINTENDO/Europa Press)

Por tiempo limitado, los usuarios pueden disfrutar de una prueba gratuita de 14 días de Nintendo Switch Online, lo que permite jugar en línea y acceder a una colección de juegos clásicos de Mario. Esta oferta es una gran oportunidad para revivir aventuras como Super Mario Bros., Super Mario World y más, sin costo adicional.

Super Mario Bros. Wonder estará lleno de novedades.| Foto: Referencial

Eso sí, la promoción no durará para siempre. Tienes hasta el 17 de marzo a las 11 p. m. PT para aprovecharla. Si aún no has probado Nintendo Switch Online, este es el momento perfecto para sumergirte en el mundo de Mario y revivir sus mejores momentos.

Dia de Mario

Así que, ya sea con una partida en Mario Kart 8 Deluxe, una aventura en Super Mario Odyssey, o un nostálgico recorrido por Super Mario 64, ¡hoy es el día perfecto para celebrar a Mario como se merece!