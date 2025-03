¡Disney+ regala episodios de Andor! Mira los primeros tres gratis

Disney+ ha sorprendido a los fans de Star Wars al liberar de forma gratuita los tres primeros episodios de la primera temporada de Andor en su canal oficial de YouTube. Esta estrategia busca generar más expectación antes del estreno de la segunda temporada, programado para abril.

PUBLICIDAD

Disney+ ha sorprendido a los fans de Star Wars al liberar de forma gratuita los tres primeros episodios de la primera temporada de Andor en su canal oficial de YouTube. Esta estrategia busca generar más expectación antes del estreno de la segunda temporada, programado para abril.

Imagen: Lucasfilm. | SIN SPOILERS: Cualquier fan promedio de Star Wars sabe cómo termina Andor pero aún así Disney Plus nos regaló una de las mejores historias de la saga.

Andor, protagonizada por Diego Luna, explora los orígenes del rebelde Cassian Andor antes de los eventos de Rogue One. La serie ha sido elogiada por su tono más maduro y su compleja narrativa, diferenciándose de otras producciones de Star Wars. Ahora, los que aún no la han visto pueden aprovechar esta oportunidad para adentrarse en la historia sin costo alguno.

Andor

Liberar episodios gratuitos no es algo común para Disney+, pero podría ser una estrategia para atraer más suscriptores antes del estreno de la segunda temporada. Con una trama intensa y personajes bien desarrollados, Andor ha sido considerada una de las mejores series del universo galáctico.

Todo lo que tienes que saber sobre Cassian Andor. (Foto: Cortesía Disney.)

Si aún no has visto la serie, este es el momento perfecto para empezar. La segunda temporada promete cerrar la historia de Cassian y conectar directamente con los eventos de Rogue One, por lo que cada episodio cuenta.

Andor, protagonizada por Diego Luna, explora los orígenes del rebelde Cassian Andor antes de los eventos de Rogue One. La serie ha sido elogiada por su tono más maduro y su compleja narrativa, diferenciándose de otras producciones de Star Wars. Ahora, los que aún no la han visto pueden aprovechar esta oportunidad para adentrarse en la historia sin costo alguno.

Todo lo que tienes que saber sobre Cassian Andor. (Foto: Cortesía Disney.)

Liberar episodios gratuitos no es algo común para Disney+, pero podría ser una estrategia para atraer más suscriptores antes del estreno de la segunda temporada. Con una trama intensa y personajes bien desarrollados, Andor ha sido considerada una de las mejores series del universo galáctico.

PUBLICIDAD

'Andor' é a nova série do universo Star Wars que estreia em agosto na Disney Plus. Foto: Divulgação

Si aún no has visto la serie, este es el momento perfecto para empezar. La segunda temporada promete cerrar la historia de Cassian y conectar directamente con los eventos de Rogue One, por lo que cada episodio cuenta.