¡QUIERE SER BATMAN!

Alan Ritchson, la estrella de Reacher, ha dejado claro que no necesita ni un cheque para ponerse la capa y la capucha de Batman en el nuevo Universo DC de James Gunn. Durante una reciente entrevista, el actor sorprendió a los fans con su entusiasmo por interpretar al Caballero de la Noche.

Alan Ritchson dispuesto a todo por el papel del Caballero de la Noche

“Ni siquiera tendrías que pagarme para aceptar el papel”, declaró Ritchson, demostrando su absoluta disposición para asumir el icónico personaje. Sus palabras han encendido las redes, con muchos seguidores imaginando cómo se vería el actor de 1.90 m en el traje del Murciélago.

El nuevo DCU ya tiene a David Corenswet como Superman, pero aún no se ha anunciado quién será Batman en este reboot. Hasta ahora, la única versión confirmada del personaje es la de The Brave and the Bold, que presentará a Bruce Wayne junto a su hijo, Damian. Con esta oportunidad abierta, Ritchson parece estar lanzando su nombre a la mesa de los directivos de DC Studios.

Aunque aún no hay señales de que Gunn y Peter Safran estén considerando a Ritchson para el papel, su físico imponente y su experiencia en acción lo convierten en una opción interesante. ¿Podría ser el próximo Caballero de la Noche? La última palabra la tiene DC Studios.