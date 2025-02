¡Primer vistazo a Lanterns! Así lucen Hal Jordan y John Stewart

El hype por Lanterns está en aumento, y ahora tenemos el primer vistazo a los actores en el set. Aunque aún no los vemos con sus icónicos trajes de Green Lantern, las imágenes los muestran en ropa de civiles, dejando al descubierto un detalle clave: sus anillos de poder, lo que confirma que la serie respetará el icónico símbolo de los Linternas Verdes.

Un thriller policiaco con Linternas Verdes

La serie sigue a Hal Jordan, un experimentado Green Lantern que está cerca de retirarse, y a John Stewart, su aprendiz y sucesor. Juntos, investigarán un misterioso asesinato en Nebraska que los llevará a descubrir secretos aún más oscuros y a enfrentarse a un ajuste de cuentas que podría cambiarlo todo.

En Latinoamérica y España, la serie se titulará “Linternas” y estará disponible en MAX, lo que confirma su distribución global bajo el sello de Warner Bros. Aunque se esperaba que formara parte del gran universo de DC planeado por James Gunn y Peter Safran, se ha confirmado que la serie será independiente, centrándose en su historia sin estar atada a la narrativa general. Sin embargo, si tiene éxito, podría haber más temporadas.

Directores de primer nivel para los 8 episodios

La serie contará con un equipo de directores de renombre para sus ocho capítulos:

• Alik Sakharov (Game of Thrones, House of Cards)

• Geeta Vasant Patel (House of the Dragon, The Great)

• James Hawes (Slow Horses, Doctor Who)

• Stephen Williams (Watchmen, Lost)

Con este enfoque en el misterio y una historia más contenida, Lanterns promete ser una propuesta diferente dentro del mundo de DC. ¿Será este el renacimiento que los Green Lanterns necesitan en la pantalla?