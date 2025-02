¡Primer vistazo a Among Us 3D!

Among us

El fenómeno de la traición espacial regresa con una nueva versión: Among Us 3D. Este nuevo título, desarrollado oficialmente por Innersloth, es un port directo de la versión VR, pero con la gran diferencia de que no necesitarás un visor de realidad virtual para jugarlo.

Una de las características más destacadas es su compatibilidad crossplay entre plataformas, permitiendo que jugadores de distintas consolas y PC jueguen juntos. Sin embargo, no será compatible con la versión clásica en 2D, ya que las mecánicas y la experiencia son completamente diferentes.

El juego incluirá chat de voz por proximidad, llevando la tensión a otro nivel. Ahora, las discusiones y acusaciones sonarán más reales dependiendo de qué tan cerca estés de otros jugadores, creando una atmósfera mucho más inmersiva.

Podrás disfrutar partidas con entre 4 y 10 jugadores, manteniendo la esencia del juego original pero con una jugabilidad renovada en 3D. ¿Estás listo para descubrir quién es el impostor cuando lo tengas justo en frente?