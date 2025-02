¡Revelan el póster oficial de The Day The Earth Blew Up!

Warner Bros. Animation ha revelado el póster oficial de The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, la esperada película animada de ciencia ficción protagonizada por Porky y Lucas. Este filme promete llevar a los icónicos personajes a una aventura intergaláctica como nunca antes.

Looney Toons

El póster nos muestra a Porky y Lucas en medio de una amenaza extraterrestre, con un diseño vibrante y cargado de acción. La película sigue a estos inseparables amigos mientras intentan salvar la Tierra de una invasión alienígena… aunque, con su particular estilo, seguramente causarán más caos del esperado.

Este es un gran paso para la franquia de los Looney Tunes, ya que se trata de su primera película animada en cines en mucho tiempo. Con su humor clásico, animación de alta calidad y una historia llena de locuras espaciales, la película busca conquistar tanto a los fans de siempre como a nuevas generaciones.

The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie se estrenará en cines de EE.UU. el próximo 28 de febrero. ¿Lograrán Porky y Lucas salvar el mundo o lo destruirán en el intento? ¡Pronto lo descubriremos!}