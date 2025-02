¡Nuevo Five Nights at Freddy’s! Secret of The Mimic llega en 2025

FIve nights at Freddy

¡Los fans de Five Nights at Freddy’s están de fiesta! Durante el State of Play de hoy, se anunció oficialmente FNAF: Secret of The Mimic, una nueva entrega de la icónica franquicia de terror. Con un estilo que recuerda a los clásicos, pero con mejoras y nuevas mecánicas, este juego promete mantenernos al filo del asiento.

Aunque los detalles aún son escasos, el nombre sugiere que la historia girará en torno a The Mimic, una figura clave en el lore reciente de FNAF. Este personaje ha aparecido en los libros y en Security Breach: Ruin, por lo que los fans ya están especulando sobre cómo encajará en la nueva entrega.

El tráiler mostró una atmósfera tensa, nuevos animatrónicos y escenarios que refuerzan el terror característico de la saga. Todo apunta a que el juego retomará la esencia original de FNAF, con un equilibrio entre mecánicas clásicas y sorpresas inesperadas.

El lanzamiento está programado para el 13 de junio de 2025, así que prepárate para otra pesadilla en Freddy’s. ¿Podrás sobrevivir una vez más?