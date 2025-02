¡Primeras imágenes del rodaje de Masters of the Universe!

He Man inicia el rodaje

¡Es oficial! El rodaje de Masters of the Universe ha comenzado, y las primeras imágenes filtradas lo confirman. En ellas, podemos ver a Nicholas Galitzine en el papel de Adam, sosteniendo la mítica Espada del Poder, lo que deja claro que la película está en marcha y que los fans de Eternia pueden emocionarse con esta nueva adaptación.

El acto que sera He Man

Un elenco digno de la batalla por Grayskull

La producción de Amazon MGM Studios ha reunido un reparto estelar para dar vida a los icónicos personajes de la franquicia: Nicholas Galitzine como Adam / He-Man Jared Leto como Skeletor

Camila Mendes como Teela

Alison Brie como Evil-Lyn

Idris Elba como Man-At-Arms

Sam C. Wilson como Trap Jaw

Kojo Attah como Tri-Clops

James Purefoy como Rey Randor

Charlotte Riley como Reina Marlena

Morena Baccarin como la Hechicera del Castillo Grayskull

El cast de Masters of yhe Universe

Lo que revelan las imágenes

Aunque aún no hay una confirmación oficial de la trama, las imágenes filtradas muestran a Galitzine caracterizado como Adam en un set de Londres donde está siendo arrestado. La Espada del Poder, pieza clave en la historia, sugiere que pronto lo veremos transformarse en He-Man. También se rumorea que Jared Leto ha sido visto en el set, lo que significa que el temible Skeletor está listo para hacer su debut en la historia.

He Man

¿Qué podemos esperar de la película?

Con este elenco y la ambiciosa apuesta de Amazon MGM Studios, Masters of the Universe promete ser una de las películas más esperadas del género. ¿Será fiel a la historia original? ¿Tendrá el tono épico que los fans esperan? Con el rodaje ya en marcha, no pasará mucho tiempo antes de que tengamos un primer vistazo oficial.

Por ahora, lo único seguro es que ¡Por el poder de Grayskull, la espera valdrá la pena!