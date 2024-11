La IA eligió a las series más populares de la historia y las dividió en grupos, para luego jugar los octavos, cuartos, semis y la final.

La inteligencia artificial es desde su creación un elemento muy utilizado para hacer diferentes preguntas difíciles de contestar, crear imágenes y hasta pensar situaciones insólitas. En este caso, le pedimos que simulara un Mundial con las 32 series de animé más populares de la historia hasta encontrar al campeón. Y este fue el resultado.

La inteligencia artificial simuló un Mundial con 32 series de animé: ¿Quién fue el campeón?

Fase de Grupos

Grupo A: Dragon Ball Z, Naruto, Attack on Titan, Yu Yu Hakusho

Grupo B: One Piece, Bleach, Inuyasha, Rurouni Kenshin

Grupo C: Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Hunter x Hunter, My Hero Academia, Neon Genesis Evangelion

Grupo D: Cowboy Bebop, Death Note, Samurai Champloo, Trigun

Grupo E: Sailor Moon, Saint Seiya, Tokyo Ghoul, Code Geass

Grupo F: Pokemon, Digimon, Shingeki no Bahamut, Sword Art Online

Grupo G: Yu-Gi-Oh!, Fairy Tail, Fate/Stay Night, Jojo’s Bizarre Adventure

Grupo H: Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Vinland Saga, Black Clover

En la fase de grupos, se seleccionan las series que destacan en cada grupo por su impacto y legado. Las elegidas para avanzar a la siguiente ronda son:

Grupo A: Dragon Ball Z, Attack on Titan

Grupo B: One Piece, Rurouni Kenshin

Grupo C: Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Neon Genesis Evangelion

Grupo D: Death Note, Cowboy Bebop

Grupo E: Sailor Moon, Saint Seiya

Grupo F: Pokemon, Sword Art Online

Grupo G: Jojo’s Bizarre Adventure, Fate/Stay Night

Grupo H: Demon Slayer, Jujutsu Kaisen

Octavos de Final

En los octavos de final, las series enfrentan un análisis más profundo de su legado y personajes:

Dragon Ball Z vs Rurouni Kenshin ➔ Dragon Ball Z

Attack on Titan vs One Piece ➔ One Piece

Fullmetal Alchemist: Brotherhood vs Cowboy Bebop ➔ Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Neon Genesis Evangelion vs Death Note ➔ Neon Genesis Evangelion

Sailor Moon vs Sword Art Online ➔ Sailor Moon

Saint Seiya vs Pokemon ➔ Saint Seiya

Jojo’s Bizarre Adventure vs Jujutsu Kaisen ➔ Jojo’s Bizarre Adventure

Demon Slayer vs Fate/Stay Night ➔ Demon Slayer

Cuartos de Final

Ahora quedan solo las series de mayor influencia y personajes memorables:

Dragon Ball Z vs One Piece ➔ Dragon Ball Z

Fullmetal Alchemist: Brotherhood vs Neon Genesis Evangelion ➔ Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Sailor Moon vs Saint Seiya ➔ Saint Seiya

Jojo’s Bizarre Adventure vs Demon Slayer ➔ Jojo’s Bizarre Adventure

Semifinales

Las cuatro series finalistas son gigantes del animé, cada una con un impacto duradero:

Dragon Ball Z vs Fullmetal Alchemist: Brotherhood ➔ Dragon Ball Z

Saint Seiya vs Jojo’s Bizarre Adventure ➔ Jojo’s Bizarre Adventure

Final

La gran final enfrenta a dos colosos: Dragon Ball Z y Jojo’s Bizarre Adventure. Ambas series han moldeado generaciones de fans y dejado una marca indeleble en la cultura pop.

Campeón: Dragon Ball Z 🏆

Dragon Ball Z se lleva la victoria debido a su popularidad global inigualable, con una base de fans que se extiende por generaciones. Además, su impacto cultural y legado en el animé y fuera de él, junto con personajes icónicos como Goku y Vegeta, lo convierten en un campeón indiscutido en este Mundial de animé.