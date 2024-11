Macaulay Culkin estará en inesperada serie de un videojuego

El actor estadounidense Macaulay Culkin ha vuelto a ser recordado en las redes sociales por el video en que Donald Trump le dice dónde está el elevador en la película ‘Mi pobre angelito’. Pues, ahora se ha conocido que estará en la segunda temporada de Fallout, la popular serie de Prime Video basada en el juego de Bethesda.

PUBLICIDAD

El actor, famoso por sus icónicos papeles, ha sido confirmado en un rol recurrente y, aunque los detalles de su personaje se mantienen en secreto, se rumora que interpretará a un “genio loco”, un perfil muy adecuado para el estilo excéntrico de la serie.

Series

Es que hace ya algún tiempo en que los directores producen series y películas de videojuegos. Por ejemplo The Last of Us, Twisted Metal, Sonic The Hedgehog, entre otras franquicias.

Más de la serie

En el caso de Culkin la serie fue creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy. Fallout se sitúa en un mundo postapocalíptico, 200 años después de una catástrofe nuclear. Los sobrevivientes, refugiados en lujosos búnkeres, se ven obligados a regresar a un desolador y peligroso exterior que los confronta con un nuevo y extraño universo.

La serie debutó en Prime Video con éxito y alcanzó ser uno de los tres títulos más vistos en la plataforma. Incluso, recibió 16 nominaciones al Emmy, incluyendo la de Mejor Serie Dramática.