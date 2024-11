¡Attack On Titan tendrá una nueva escena! Lo que debemos esperar de la película

La próxima entrega de este popular anime contará con 145 minutos de duración y trae algo más que los fanáticos no habían visto antes.

La esperada película “Shingeki no Kyojin: The Last Attack”, basada en el popular manga de Hajime Isayama, se estrenará el próximo 8 de noviembre en cines de Japón con una proyección limitada de tres semanas. Además, el lanzamiento incluirá una emocionante sorpresa para los fanáticos: una escena post-créditos totalmente nueva que se añadirá al final de la película.

Aunque el contenido de esta escena no ha sido revelado, la noticia ha despertado gran expectación entre los seguidores, quienes ahora tendrán una razón adicional para acudir a los cines y descubrir qué podría insinuar esta escena extra para el futuro de la franquicia.

La película es una versión reconstruida y mejorada de los dos últimos episodios de la “The Final Season: Kanketsu-hen”, que se transmitieron en marzo y noviembre de 2023. En este formato extendido, la película ofrecerá 145 minutos de duración y estará optimizada con un sistema de sonido 5.1ch surround, prometiendo sumergir a los espectadores en un épico y envolvente enfrentamiento final. Yuichiro Hayashi, director de la película, expresó su satisfacción al haber alcanzado lo que consideraba una meta personal: llevar este final a la pantalla grande.

Desde su debut en 2009, el manga de Hajime Isayama ha sido una de las obras más influyentes del género de la fantasía oscura, siendo serializado en la Bessatsu Shonen Magazine hasta su conclusión en 2021. A lo largo de sus 37 volúmenes, ha vendido más de 140 millones de copias en todo el mundo, consolidándose como uno de los mangas más vendidos de la historia.

La serie de anime, que comenzó su emisión en 2013, rápidamente se convirtió en un fenómeno global, conocido por su narrativa oscura, complejos personajes y escenas de acción impactantes.

LA SINOPSIS DE LA PELÍCULA DICE LO SIGUIENTE:

“Tras las catastróficas acciones de Eren Yeager, sus amigos y antiguos enemigos forman una alianza contra sus actos genocidas. Armin Arlert, Mikasa Ackerman y los miembros restantes del Cuerpo de Exploración, antaño enemigos acérrimos, unen sus fuerzas a las de Reiner Braun y los supervivientes del ejército marleyano. Su escaso frente unido emprende una misión para detener la ira de Eren y, si es posible, salvar a su viejo camarada en el proceso. Mientras Eren avanza a toda costa, lucha contra su propia confusión interna.

Aunque siente un inmenso remordimiento por su horrible invasión, Eren cree albergar nobles intenciones: cree que el camino a seguir es la única forma de salvar a sus amigos y, en mayor medida, a su pueblo. Los batallones enfrentados se dirigen en espiral hacia un inevitable enfrentamiento final que puede cobrarse la vida de millones de personas. Aunque se enfrentan a un ejército de monstruos más allá de lo que hubieran podido imaginar, Mikasa, Armin y sus aliados se mantienen valientes ante una fatalidad segura”.