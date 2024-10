En conmemoración a su vigesimoquinto aniversario, la nueva entrega de My Hero Academia está llena de referencias a la famosa serie, “Fullmetal Alchemist: Brotherhood”.

La película “My Hero Academia: You’re Next” ha capturado la atención de los fanáticos no solo por su emocionante narrativa, sino también por las claras referencias a otra obra maestra del anime: “Fullmetal Alchemist: Brotherhood”.

A medida que los personajes de “My Hero Academia” se enfrentan a nuevos desafíos, los ecos de la popular serie de Bones resuenan en la trama y el diseño de personajes. Esta intertextualidad ha llevado a los aficionados a cuestionar la intención de los creadores y a celebrar el legado de ambos animes.

Estudio Bones celebra su aniversario poniendo épicas referencias en la película de MHA

Las similitudes entre ambas series son notables y se manifiestan en varios elementos de la película.

· GIULIO Y EDWARD ELRIC: Giulio, el mayordomo que acompaña a Deku, tiene brazos y piernas protésicos que ocupan las mismas posiciones que los de Edward Elric. Esta similitud visual sugiere una conexión temática entre los personajes, ambos luchando con la pérdida y el deseo de redención.

· DON DE DARK MIGHT: El villano principal, Dark Might, posee un poder llamado “Alquimia”. Esta elección de nombre no es casual; al igual que el Padre en “Fullmetal Alchemist”, Dark Might se presenta como una figura autoritaria y manipuladora que busca crear un nuevo mundo bajo su control, reflejando el deseo de poder absoluto que caracteriza a muchos antagonistas de la serie original.

· LOS SIETE SECUACES: Dark Might cuenta con siete secuaces, cada uno con un papel específico, lo que recuerda a los Siete Pecados de “Fullmetal Alchemist”. Los nombres de estos personajes, como Deborah y Bruno, junto con su dinámica familiar, evocan la estructura y los vínculos entre los homúnculos y Padre.

· TEMA DE “GLOTONERÍA”: el primer villano que enfrenta Deku presenta un Don que alude claramente a la “glotonería”, uno de los Siete Pecados capitales representados en “Fullmetal Alchemist”. Esta referencia no solo refuerza la conexión, sino que también añade una capa de familiaridad para los aficionados de ambas franquicias.

· USO DE LA SOBREMODIFICACIÓN: La capacidad de Anna Scervino para modificar sus poderes se asemeja al uso de la piedra filosofal en “Fullmetal Alchemist”. Ambas prácticas implican sacrificios y consecuencias éticas, destacando los temas de la ambición y el costo del poder.

Estas referencias no son meras coincidencias; representan un homenaje consciente por parte de los creadores del anime hacia su propio legado. Con el estudio Bones celebrando su 25 aniversario, estas interconexiones ofrecen a los fanáticos un deleite nostálgico, asegurando que tanto “My Hero Academia” como “Fullmetal Alchemist” continúen influyendo y enriqueciéndose mutuamente en la cultura de la animación japonesa.