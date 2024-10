To be Hero X nos sorprende con un nuevo video promocional

Desde hace algún tiempo se viene anunciando la llegada de un nuevo anime que promete romper el internet, y en su cuenta oficial de X publicaron un nuevo video que emocionó a sus fans.

To Be Hero X, el anime coproducido por bilibili y Aniplex, nos regala un nuevo video promocional, esta vez protagonizado por Lucky Cyan, el héroe número 7 de la serie.

El video nos presenta el tema musical de DAIKI (AWSM.), “Take Off”, que es la canción principal del episodio de Lucky Cyan.

To Be Hero X cuenta con animación producida por BeDream y dirección de Li Haolin, con música de Hiroyuki Sawano, KOHTA YAMAMOTO, Hidefumi Kenmochi, DAIKI, Shuhei Mutsuki, Hideyuki Fukasawa, Misaki Umase y Ryuichi Takada.

Crunchyroll actualmente transmite las dos series anteriores de la franquicia, TO BE HERO y To Be Heroine, y describe esta última de la siguiente manera:

Todos en el entorno de Futaba esperan que crezca y se convierta en una adulta, y las presiones han hecho que ella haya perdido la estabilidad mental. En lo más profundo de su corazón, su yo más infantil sigue vivo y con fuerza.

Un día la chica acaba en una dimensión diferente sin saber cómo. El mundo en el que está es un mundo gobernado por la oscuridad y en el que se ha perdido la luz. Allí las personas existen solo en forma de bebés que visten únicamente con ropa interior. La poca ropa que llevan se puede transformar en unos entes mágicos llamados SpiCloth con los que luchan entre ellos.

To Be Hero X se estrenará en la cadena japonesa Fuji TV en 2025.