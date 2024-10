“Dragon Ball Daima”: Lo que debes saber sobre los próximos capítulos del anime

Recientemente los dos primeros capítulos de la nueva serie de Dragon Ball ya fueron estrenados, pero ¿Cuándo salen los otros episodios? ¡Averígualo aquí!

“Dragon Ball Daima” se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año. No es para menos, ya que los millones de fans con los que cuenta ‘Dragon Ball’ no tienen la suerte de ver una nueva serie a menudo. La nueva historia del universo creado por Akira Toriyama ya está aquí, por lo que no es mal momento para que te pongas al día con todo lo que debes saber: fecha de estreno, plataforma de streaming en la que verlo, tráileres y mucho más.

La sinopsis de ‘Dragon Ball Daima’ nos cuenta: “Debido a una conspiración, Goku y sus amigos se vuelven pequeños. ¡Para arreglar las cosas, se dirigirán a un mundo nuevo! ‘Dragon Ball Daima’ es una gran aventura de acción en un mundo desconocido y misterioso. Y como Goku tiene que compensar su tamaño, para pelear usará su Nyoibo, el báculo sagrado con el que hacía tiempo que no le veíamos”.

La fecha de estreno de ‘Dragon Ball Daima’ se fijó el 11 de octubre de 2024. Tendrá un total de 20 episodios que se emitirán semanalmente, por lo que, si la emisión es continuada y no sufre ningún parón, la serie terminará a mediados de febrero. El primer episodio durará 40 minutos, por lo que será más largo que los demás.

Podrás ver ‘Dragon Ball Daima’ en España en Crunchyroll, Netflix (una semana más tarde), y en Animebox, la plataforma que te ofrece todo tipo de anime por 3,99 euros.

Inicialmente, se podrá ver con doblaje original en japonés y subtítulos en español, inglés y portugués.