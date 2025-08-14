Hacen grave denuncia contra participante de la Casa de los Famosos México

Un duro señalamiento sacude La Casa de los Famosos México 3: Pepe Suárez, expareja de la fallecida actriz Karla Álvarez, acusó públicamente a Alexis Ayala —actual participante del reality— de haberla golpeado durante su matrimonio en 1994.

En el programa La Taquilla, Suárez reveló que Álvarez le confesó el maltrato durante una visita a Los Ángeles: “No digo ‘supuestamente’, porque lo viví en carne propia y ella me lo contó”. Añadió que, aunque en esa época el tema no tenía la visibilidad actual, “fue muy sonado que Karla había sido golpeada por su marido, y por eso se divorciaron”.

La denuncia llega en un momento crítico para Ayala, quien ya enfrentaba polémicas en el reality por sus choques con Elaine Haro y Ninel Conde. El actor, líder del “Cuarto Noche”, había reconocido en 2019 que su matrimonio con Álvarez —de solo 8 meses— fue un error, pero sin mencionar violencia.

Karla Álvarez, ícono de telenovelas como María Mercedes, falleció en 2013 a los 41 años. Mientras las redes se dividen entre quienes exigen responsabilidades y quienes piden pruebas, el escándalo reaviva el debate sobre violencia de género y la opacidad en la industria del espectáculo.

Hasta ahora, Ayala no se ha pronunciado, pero el tema amenaza con eclipsar su participación en el programa.