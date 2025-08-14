Este programa estaría interesado en traer a Florinda Meza a la televisión

La veterana actriz Florinda Meza, conocida por sus emblemáticos personajes en las producciones de Chespirito, podría estar cerca de regresar a la televisión como parte del elenco de “MasterChef Celebrity México” en su próxima temporada. Según información del periodista Álex Kaffie, TV Azteca ha mostrado interés en sumarla al reality culinario.

Aunque Meza estuvo históricamente ligada a Televisa, actualmente no tiene contrato con ninguna cadena, lo que ha abierto la posibilidad de que TV Azteca la incorpore a su programación estelar. Kaffie reveló que ya hubo un primer acercamiento con la actriz: “Saben que, donde se pare, va a generar rating o, al menos, conversación. Seguidores habrá, detractores también”.

El interés de la cadena en Meza coincide con el impacto mediático generado por la serie “Chespirito: Sin Querer Queriendo” de HBO Max, que revivió la polémica en torno a su relación con Roberto Gómez Bolaños mientras él aún estaba casado. A pesar de las críticas en redes sociales, su figura sigue siendo relevante en el espectáculo.