Brooke Hogan explica por qué no asistió al funeral de su padre

La muerte de la leyenda de la lucha libre Hulk Hogan ha conmocionado al mundo del deporte y a sus seguidores. Sin embargo, una notable ausencia en su funeral fue la de su hija, Brooke Hogan, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales. Recientemente, Brooke decidió romper el silencio y explicar el motivo de su decisión, revelando una razón personal y profundamente emotiva.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Brooke Hogan explicó que su padre “odiaba la morbosidad de los funerales” y que no deseaba uno. Por esta razón, ella optó por honrar su memoria de la forma que sentía más genuina y cercana a él. En lugar de asistir al servicio público en Florida, Brooke y su familia pasaron un día en la playa, un lugar que su padre amaba profundamente.

“Lo único que faltaba hoy era él en su silla de jardín plegable, viendo las olas y la puesta de sol”, escribió en su publicación, acompañada de fotografías de ella con su esposo y sus gemelos. “Papá, te honramos de la manera más sencilla que mi alma aceptaba. Llevamos a nuestros bebés a la playa y los metimos en las mismas aguas saladas que tú amabas... Rezo para que estés en paz y sepas lo mucho que te amo. Descansa en el cielo, papi”.

Además de esta emotiva explicación, la ausencia de Brooke también está ligada a una relación compleja con su padre y su familia. La cantante y actriz ha revelado en diversas ocasiones que se alejó de su padre en los últimos años de su vida y que incluso solicitó ser eliminada de su testamento para evitar posibles conflictos futuros con su madre, Linda, y su tercera esposa, Sky Daily.