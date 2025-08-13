Influencer de belleza tailandesa fallece repentinamente

La creadora de contenido taiwanesa Liz Lin Ruoyu, reconocida en redes sociales por sus tutoriales de belleza y su cercanía con sus más de 144,000 seguidores en Instagram, falleció repentinamente a los 36 años. La noticia fue confirmada el domingo por su esposo, quien compartió un conmovedor homenaje en el que la describió como “una chica con una sonrisa, luz del sol y amor”.

Aunque no se ha revelado la causa de su muerte, su esposo destacó que, a pesar de su popularidad, Liz nunca se consideró una influencer, sino más bien una amiga para su comunidad. “Siempre trataba de responder cada mensaje porque realmente le importaba y apreciaba a todos los que la apoyaban”, escribió.

Liz, conocida por su estilo cálido y su interacción constante con sus seguidores, compartía consejos de maquillaje, reseñas de productos y momentos de su vida cotidiana. Su última publicación, del 3 de junio, mostraba una selección de gafas de sol que había probado durante un día de compras.

Más allá de las redes sociales, Liz era una apasionada por la música y los animales. En 2022, incursionó en la industria musical con su primer sencillo, ‘Mist’, marcando el inicio de una nueva etapa artística.