Cristiano Ronaldo había enviado esta pista sobre el compromiso con Georgina mucho antes

La foto publicada por la modelo se volvió viral en redes sociales, donde se muestra las mano de Georgina con el anillo que Ronaldo le dio; el futbolista no escatimó en detalles para ese momento tan especial, ya que diversas fuentes aseguran que la joya tiene un valor millonario, el cual no solo refleja el cariño hacia su pareja, sino también el estatus que el futbolista tiene.

La pareja, que lleva aproximadamente nueve años de relación y tiene hijos en común, había sido objeto de especulaciones sobre un posible matrimonio durante mucho tiempo.

Aunque en el pasado habían hablado sobre la posibilidad de casarse “cuando sintieran el clic”, la publicación de Georgina confirma que finalmente han decidido dar este importante paso.

La señal que brindó Cristiano Ronaldo

La noticia ha generado una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes han celebrado el compromiso de una de las parejas más mediáticas del mundo del deporte y el espectáculo. En esta ocasión a través de un video análisis de ¡Hola!, Cristiano Ronaldo tras nueve años juntos, el futbolista en 2023 había avisado a sus fanáticos durante una entrevista algún día casarse con Georgina, mira:

