VIDEO. Gaby Asturias presume el bautizo de su bebé Camila

La guatemalteca presumió el bautizó de su bebé. (Foto: Gaby Asturias)

A través de sus redes sociales oficiales, la exconductora de televisión, Gaby Asturias, presumió que bautizó

En una grabación, Asturias dejó ver los lujos que sobresalieron en la celebración que se realizó el domingo 10 de agosto en Antigua, Sacatepéquez.

La temática fue de color beige, blanco y rosa, según las grabaciones.

Entre arreglos florales, velas, cristalería, lámparas y el pastel; fueron los detalles más llamativos.

Hace unos días, Gaby Asturias reveló el rostro de su bebé, el cual mantuvo oculto desde su nacimiento para evitar cualquier tipo de acoso contra ella.