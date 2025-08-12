Sergio Sendel es eliminado de “Top Chef VIP” y sus compañeros lloran desconsolados; redes explotan

Telemundo inició transmisiones del reality show de cocina “Top Chef VIP”.

Dicha competencia que se transmite en Estados Unidos sorprendió por llevar en la temporada 2025 a personajes como: Lorena Herrera, Juan Soler, Sergio Goyri, Héctor Sandarti y Sergio Sendel.

Este último se había convertido en uno de los favoritos del público debido a las polémicas respuestas que daba a los jueces al momento de ser evaluado.

Sergio Sendel es eliminado de “Top Chef VIP”

El reality que se puede ver en México solo a través de las redes sociales, sorprendió este lunes 11 de agosto al anunciar que Sergio Sendel es eliminado de esta semana.

El video donde se anuncio que Sendel es el eliminado del programa se hizo rápidamente viral, pues famosos como Lorena Herrera y Salvador Zerboni no pueden creer que haya sido el expulsado.

Mientras que se observa a otro de los compañeros del actor llorar por su salida. Y aunque en programas anteriores el actor solía explotar cuando algo no le parecía, toma su despedida con resignación.

Redes sociales explotan por la salida de Sergio Sendel de Top Chef VIP

Luego de que se diera a conocer que Sergio Sendel fue eliminado del programa, las redes sociales y los seguidores del actor mostraron su desacuerdo.

Eso no se vale…. Celine debió irse. :/

Quien más ya no a ver Top Chef? 😔

Noooo, el no era el q tenía q salirrrr, lo hizo increíbleeeee

La eliminada era @nicolecuriel, pues no sabe cocinar, solo llorar. Vaya programa 😖, ya vemos el favoritismo…

Hasta el momento Sergio no se ha pronunciado en las redes sociales acerca de su salida.