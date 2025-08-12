El cineasta guatemalteco Jayro Bustamante dirigirá serie para Netflix

El cineasta, productor y guionista guatemalteco, Jayro Bustamante, sorprendió a sus fanáticos, al revelar su próximo proyecto con Netflix Colombia.

¿De qué se tratará?

Este nuevo proyecto se titula “Palacio”, la serie encargada por Jayro Bustamente reconstruirá sobre la toma del Palacio de Justicia de Colombia. Explorará el impacto de uno de los hechos más violentos de la historia de Colombia.

El talento de Jayro sigue transformando historias del mundo en memoria y resistencia. En esta nueva serie original de Netflix se narrará uno de los actos de terrorismo político más grande que vivió Colombia, liderado por el grupo guerrillero M-19, “La toma del Palacio de Justicia en Bogotá” se llevó a cabo en 1985. La masacre duró 28 horas y dejó alrededor de 100 fallecidos.

Actualmente, no se cuenta una fecha establecida de lanzamiento.

