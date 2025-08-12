Daddy Yankee regresa a la música con un nuevo nombre artístico

El legendario reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee ha sorprendido al mundo musical al anunciar su regreso bajo un nuevo nombre artístico: DY. El cambio no responde a una reinvención espiritual, como algunos especularon, sino a una estratégica decisión financiera para evitar seguir repartiendo ganancias con su exesposa, Mireddys González, con quien comparte derechos sobre su marca registrada.

El nombre “Daddy Yankee” está vinculado legalmente a empresas que el artista comparte con su exesposa y su excuñada, actualmente en medio de una disputa judicial. Al adoptar el alias DY, el cantante busca cortar ese vínculo económico y reiniciar su carrera sin obligaciones de reparto. El cambio ya es oficial en sus redes sociales, donde anuncia: “nuevo nombre, nueva era”.

DY ha regresado con “Sonríele”, un tema que marca un giro en su estilo, con letras centradas en fe, gratitud y superación, alejadas del reguetón urbano que lo hizo famoso. Aunque no ha confirmado si incursionará en la música cristiana, su nuevo enfoque refleja una evolución personal.

Sin embargo, los problemas legales continúan. El artista, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, acaba de presentar una nueva demanda contra Mireddys González y su hermana, acusándolas de acceder sin autorización a correos y documentos empresariales y de borrar información clave mientras él intentaba recuperar el control de sus empresas. Según sus abogados, este supuesto sabotaje afectó su gira “La Última Vuelta” y la venta de su catálogo musical, por lo que exige 12 millones de dólares en compensación.

Esta demanda se suma a una anterior, donde los acusaba de desviar más de 100 millones de dólares de cuentas vinculadas a sus negocios.