“Como amo La Antigua, como amo su comida”, Nodal en pleno concierto en Guatemala

El cantante Christian Nodal ofreció un concierto en Guatemala el sábado 9 de agosto.
El artista mexicano interpretó sus éxitos musicales, con los que puso a cantar a sus fanáticos en el país.
Sin embargo, interrumpió su propio show por unos segundos para revelar que le gusta mucho la comida guatemalteca y visitar La Antigua.
“Como amo a La Antigua, como amo su comida, su calidez (...) Los amo con todo mi corazón”, dijo Nodal.
El cantante viajó a Guatemala acompañado de su esposa Ángela Aguilar.
Ambos fueron captados en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).