“Como amo La Antigua, como amo su comida”, Nodal en pleno concierto en Guatemala

El cantante mexicano aseguró que le gusta La Antigua y la comida de Guatemala. (Foto: AsaPromotions)

El cantante Christian Nodal ofreció un concierto en Guatemala el sábado 9 de agosto.

El artista mexicano interpretó sus éxitos musicales, con los que puso a cantar a sus fanáticos en el país.

Sin embargo, interrumpió su propio show por unos segundos para revelar que le gusta mucho la comida guatemalteca y visitar La Antigua.

“Como amo a La Antigua, como amo su comida, su calidez (...) Los amo con todo mi corazón”, dijo Nodal.

El cantante viajó a Guatemala acompañado de su esposa Ángela Aguilar.

Ambos fueron captados en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).