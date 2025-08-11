Lo que se sabe del fallecimiento de Juan Carlos Ramírez, actor de “Rosario Tijeras” y “La Rosa de Guadalupe”

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras el fallecimiento de Juan Carlos Ramírez Ayala. Foto: Redes sociales.

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras el fallecimiento de Juan Carlos Ramírez Ayala, actor recordado por sus participaciones en Rosario Tijeras, La Rosa de Guadalupe y otras producciones televisivas. Su muerte, confirmada el 9 de agosto de 2025 por su agencia de representación I AM THIS, ha generado conmoción entre colegas, seguidores y fanáticos.

¿De qué murió Juan Carlos Ramírez?

La agencia informó que el actor perdió la vida a causa de un aneurisma cerebral, una dilatación anormal en la pared de una arteria del cerebro que, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas durante años.

Cuando la arteria afectada se rompe, se produce una hemorragia subaracnoidea, una condición grave que puede resultar fatal. En el caso de Ramírez, la ruptura del aneurisma ocurrió de manera súbita y sin que existieran antecedentes públicos de problemas de salud.

En un comunicado oficial, I AM THIS expresó: “A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado. Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas. Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala.”

El mensaje, difundido en redes sociales, refleja el cariño y respeto que el actor inspiró a lo largo de su carrera.

Quién fue Juan Carlos Ramírez

Nacido en 1986, Juan Carlos Ramírez Ayala inició su vida profesional en un camino distinto: estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, su pasión por la actuación lo llevó a dar un giro radical a su carrera y a formarse en Argos Casa Azul, donde se especializó en actuación cinematográfica.

Su debut llegó en 2018 con la serie digital Puño Limpio. A partir de entonces, su carisma y versatilidad lo llevaron a interpretar distintos roles en producciones de gran popularidad como:

Rosario Tijeras (dando vida al personaje de “Chivo”)

La Rosa de Guadalupe

Como Dice el Dicho

El Último Rey

Preso No. 1

Marea de Pasiones

Lo que Callamos las Mujeres

Además de su trabajo en televisión, Ramírez participó en obras de teatro y campañas publicitarias, consolidando una trayectoria versátil y en ascenso.