VIDEO. Yolanda Andrade ya no podrá caminar ni hablar

Luego de varios meses de especulaciones, la actriz y conductora mexicana Yolanda Andrade habló públicamente sobre su estado de salud.

PUBLICIDAD

Confirmó que enfrenta una enfermedad degenerativa que avanza de forma progresiva.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura”, expresó Andrade.

La artista agregó que, debido a su condición, con el tiempo perderá la capacidad de hablar y de caminar.

“Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera”, añadió en el mismo encuentro con medios de comunicación.

En un video difundido por la prensa mexicana, se le observa con dificultad para hablar, lo que coincide con lo expresado sobre el avance de su condición.

En 2023, fue diagnosticada inicialmente con un aneurisma cerebral, según versiones médicas citadas en medios.

PUBLICIDAD

Más tarde, el productor Enrique Gou afirmó que también se le habría detectado esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica degenerativa que no tiene cura.

A pesar del momento que atraviesa, Andrade agradeció las muestras de apoyo: “Hay mucha gente que me abraza, que reza por mí, incluso personas que no sabía que me conocían”, compartió.

La presentadora continúa bajo supervisión médica mientras su estado de salud sigue siendo evaluado.