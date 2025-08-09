Video: Marie Claire colapsa y es atendida por paramédicos en plena transmisión de LCDLFM

Marie Claire Harp encendió las alarmas sobre su estado de salud, pues la conductora de ‘La Casa de los Famosos México’ tuvo que ser atendida de emergencia por el personal médico del foro luego de presentar problemas que casi la llevan hasta el hospital. Tras el incidente, rompió el silencio mediante un video que generó un sinfín de reacciones.

Aunque desde el principio no estaba contemplada para unirse a la conducción de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, Marie Claire Harp ahora forma parte de las pre y post galas del reality, compartiendo créditos con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff y donde es bien recibida por la audiencia.

‘La Casa de los Famosos México’ no es el único programa de televisión en el que Marie Claire Harp se desempeña como conductora, pues cumple con la misma función en ‘Cuéntamelo Ya!’ y tiene diversas apariciones en uno de los matutinos más populares de México, es decir, ‘Hoy’.

¿Qué le pasó a Marie Claire?

No obstante, el estrés que le genera el trabajar tanto casi la habría llevado al hospital, pues se reportó que sufrió problemas de salud durante una transmisión reciente de ‘La Casa de los Famosos México’. Asimismo, se reveló que esta recaída en su salud surgió a raíz del exceso de trabajo, tal como se aseguró en un video compartido en las redes sociales de Las Estrellas.

Marie Claire Harp respondió a la situación con el humor que la caracteriza, pues mencionó: “Bueno señores, aquí no hay chance de enfermarse”, para después comenzar a hacer muecas entre risas, pues sus problemas de salud afortunadamente no pasaron a mayores.

La publicación en la que se hizo pública dicha información, se llenó de comentarios de seguidores de Marie Claire que le desearon su pronta recuperación y le enviaron mensajes de apoyo.