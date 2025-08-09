Shakira estrena cinco outfits en sus conciertos de Los Ángeles

Los conciertos de Shakira han sido un éxito desde febrero pasado, cuando inició su gira "Las Mujeres ya no Lloran". Foto: Redes sociales.

La cantautora colombiana, sigue sorprendiendo a sus fanáticos, que no han escatimado en gastos para asistir a su gira de conciertos “Las Mujeres ya no Lloran” que inició en Brasil, en febrero pasado.

Además de romper récords en la venta de entradas y generar importantes ingresos para los países que ha visitado, la barranquillera también ha sumado a reconocidos cantantes con los que ha grabado varios de sus recientes temas.

Se estima que la intérprete de “Soltera” y “Puntería” y “Te felicito”, ha recaudado cerca de 300 millones de dólares durante lo que va de su gira.

Comparte su escenario con Black Eyed Peas

Además de llenar el Sofi Stadium en Los Ángeles, la colombiana estrenó cinco nuevos outfits, que la hicieron lucir mucho más jóven, en tonos rosados, morados y plateados.

En su presentación, también contó con la participación de Black Eyed Peas, para la interpretación de su tema “Girl like me” “La La Latinas”.

