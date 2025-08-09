No me cae bien: Salvador Zerboni vuelve a expresar su descontento con Héctor Sandarti

Lee también: Marie Claire colapsa y es atendida por paramédicos en plena transmisión de LCDLFM

PUBLICIDAD

El mundo de los reality shows de cocina, en particular el famoso programa “TopChef VIP 4”, no solo se trata de talento culinario y creatividad.

En muchas ocasiones, la convivencia entre los participantes y las diferencias personales se convierten en un ingrediente inesperado que añade sabor a la trama.

En esta ocasión, la tensión ha vuelto a estar en el centro de atención, protagonizada por el actor Salvador Zerboni y el presentador de televisión Héctor Sandarti.

A pesar de que ambos figuran como concursantes del reality, la relación entre Zerboni y Sandarti ha sido motivo de controversia en episodios pasados.

En un video que circula en las redes sociales y que ha generado un revuelo en la audiencia, se observa una situación incómoda entre ambos durante una sesión de cocina.

Equipo de cocina de Sandarti Foto: Instagram

Zerboni, conocido por su sinceridad, no dudó en expresar abiertamente su sentir sobre la presencia de Sandarti en el equipo y en el programa.

PUBLICIDAD

En el clip, Zerboni, con un tono firme, declara: “No quiero eso, no quiero eso. Sandarti no me cae bien. Yo no quería ver a Sandarti aquí ni en ningún lado y nunca más en mi vida”. La contundencia de sus palabras evidencia una animadversión que ha ido creciendo a lo largo de la competencia. Al final quedo en duda, sin sus palabras fueron sinceras, acerca del guatemalteco o solo una broma.

El actor no se detuvo ahí y, entre otras cosas, criticó la voz de Sandarti, llegando a decir que “odio su voz” y que no quiere “escuchar a Sandarti nunca más”. Sin embargo, aceptó que, por las circunstancias del juego, tendrá que “aguantárselo”.