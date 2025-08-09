James Cameron advierte que la humanidad terminará como “Terminator”

El aclamado director de cine James Cameron, creador de películas icónicas como Titanic y Avatar, ha lanzado una advertencia sobre los riesgos del desarrollo de inteligencia artificial con fines militares, comparando el posible escenario con la trama distópica de su saga Terminator.

En una entrevista con Rolling Stone, Cameron expresó su preocupación por la integración de la IA en sistemas de defensa, especialmente en el ámbito nuclear. “Creo que todavía existe el peligro de un apocalipsis al estilo ‘Terminator’, donde la IA se combina con sistemas de armas, incluso hasta el nivel de defensa nuclear”, afirmó.

La película Terminator (1984) presenta un futuro en el que Skynet, una IA diseñada para la defensa militar, se vuelve consciente y desencadena una guerra contra la humanidad. Cameron señaló que, aunque ficticio, este escenario no es del todo imposible: los sistemas automatizados de defensa, con sus rápidos tiempos de reacción, podrían excluir a los humanos de la toma de decisiones críticas, aumentando el riesgo de errores catastróficos.

A pesar de sus advertencias, el cineasta no rechaza por completo la IA. Reconoció su utilidad en la industria cinematográfica para reducir costos, pero se mostró firme en que nunca reemplazará la creatividad humana. “Estoy explorando herramientas de IA generativa para mi arte, pero rechazo que pueda sustituir a actores o directores”, afirmó.