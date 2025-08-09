¡Cuenta regresiva! Inicia la venta de boletos para los nuevos conciertos de Ricardo Arjona en Guatemala

Tras el éxito que se llevó a cabo en la venta de boletos, la promotora ShowBusiness (encargada de manejar el concierto de Arjona en Guatemala) afirmó que el equipo se encontraba en un análisis para abrir nuevas fechas en Guatemala para presentaciones de Ricardo Arjona y su gira “Lo que el Seco no dijo”.

¡Más conciertos de Arjona en Guatemala!

Oficialmente se anunció que se abrieron nuevas fechas para su show Residencia en Guatemala, para que la mayoría de fanáticos puedan asistir a su esperado evento que se llevará a cabo en el Teatro Miguel Ángel Asturias.

Las nuevas fechas son:

27, 28, 29 y 30 de noviembre, además del 4, 5, 6, y 7 de diciembre.

Estos son los precios para los nuevos conciertos de Arjona en Guatemala:

La venta para todo el público arranca hoy a las 10:00 am.