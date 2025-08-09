Alejandra Guzmán revela diagnóstico de enfermedad incurable tras ser operada de emergencia

La salud de Alejandra Guzmán ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, sobre todo después de que se viera en la obligación de posponer sus conciertos programados para finales de año, pues se vio en la obligación de someterse a una cirugía. Ahora, la cantante revela que fue diagnosticada con una enfermedad que la acompañará el resto de su vida.

Según lo dicho por el periodista Emilio Morales hace poco menos de un mes, Alejandra Guzmán experimentó una recaída en sus adicciones, razón por la que fue hospitalizada; no obstante, la hija de Silvia Pinal desmintió dicha información con una historia en Instagram: “Los espero en Monterrey. No hagan caso de notas estúpidas. Recaída su abuela, gracias”.

Aún así, a mediados de julio se vio en la necesidad de posponer los conciertos que ya tenía programados para finales del 2025, pues tuvo que ingresar al quirófano debido a “recomendaciones médicas para priorizar su salud”, por lo que se mantuvo alejada de los reflectores hasta hoy.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán cedió una entrevista a ‘Venga la alegría’ hoy, jueves 7 de agosto, en la que reveló detalles acerca de su estado de salud actual y la cirugía a la que se sometió hace poco, asegurando que su recuperación va por buen camino: “Bien, muy bien. Recuperándome. Me quitaron líquido sinovial y muchas cositas”.

De la misma manera, reveló que su reciente intervención quirúrgica le abrió paso a un nuevo diagnóstico, ya que confesó: “Soy hipertensa”. Es así, como la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ hizo énfasis en que continúa en recuperación tomando las cuidados necesarios para mejorar su salud.

La hipertensión es una condición incurable en la que la presión de la sangre en las arterias es persistentemente alta, lo que puede provocar dolores de cabeza, visión borrosa, dolores en el pecho, dificultad para respirar y mareos.