Después de varias semanas ausente de los reflectores y redes sociales, Yolanda Andrade fue captada caminando por las calles de la Ciudad de México, por lo cual ofreció un par de declaraciones frente a la prensa, no solo sobre su estado de salud, sino también por los comentarios que hizo Verónica Castro.

Yolanda Andrade responde al mensaje de Verónica Castro por sus complicaciones de salud

Ante las dudas que han surgido sobre su delicado estado de salud, Yolanda Andrade comentó que recibió dos diagnósticos, mimos que no tienen cura, por lo cual explicó que poco a poco perderá ciertas capacidades físicas.

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes. Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, dijo.

Por otro lado, al respecto de las declaraciones de Verónica Castro sobre su crisis de salud y ante los rumores de un supuesto trabajo de brujería en su contra, la conductora de televisión comentó que solo tiene buenos deseos para la actriz, “Yo siempre le mando bendiciones”.

Finalmente, sobre su historia con Verónica Castro, la presentadora explicó que podría ser plasmada en una serie biográfica, señalando que en ese caso recurriría a Roberto Gómez Bolaños.

“Lo hemos hablado mucho, pero no es apta para niños, para niños de pecho. Después le voy a decir a Roberto Gómez Fernández que me haga mi bio serie y que la haga Michel. La prensa no sabe muchas cosas, hay muchas cosas que debemos compartir los artistas porque hay gente que canta muy bonito, actúa muy bonito, pero todos tenemos que pagar un recibo de la luz”, añadió.