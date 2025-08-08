La curiosa herencia que dejó Steve Irwin “el cazador de cocodrilos” a su familia: “Estaba endeudado”

A casi 20 años de su trágica muerte, los hijos del famoso “Cazador de Cocodrilos”, Robert y Bindi Irwin, revelaron que su padre no les dejó una herencia millonaria, sino algo mucho más valioso: su pasión por la conservación animal.

Aunque Steve Irwin tenía un patrimonio neto de más de 8 millones de dólares al momento de su fallecimiento en 2006, sus hijos solo heredaron 116 mil dólares, dinero que se usó para pagar deudas y salarios de empleados.

El resto de su fortuna fue destinado a proyectos de conservación, como el Instituto de Conservación de Queensland, que incluye el Zoológico de Australia y el Hospital de Vida Silvestre. Su viuda, Terri Irwin, confirmó que incluso quedaron endeudados, ya que el seguro de vida de Steve (200,000 dólares) no cubría los gastos.

Hoy, la familia Irwin sigue viviendo en el Zoológico de Australia, donde continúan el trabajo de conservación que Steve inició. Robert (20 años) sigue al lado de su madre, mientras que Bindi, su esposo Chandler Powell y su hija Grace Warrior también residen allí, manteniendo viva la misión del legendario conservacionista.

“No nos dejó dinero, nos dejó un propósito”, parecen decir los Irwin, demostrando que el verdadero legado de Steve no se mide en billetes, sino en amor por la vida silvestre.