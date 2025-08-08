Kylie Jenner graba video en español y sus admiradores latinos caen rendidos

La modelo y empresaria está aprendiendo a hablar en español. Fotos: Redes sociales.

Los seguidores latinos de la modelo y empresaria expresaron todo tipo de comentarios en redes sociales, quien presentó su su nuevo outfit, con un mensaje en español.

PUBLICIDAD

Su maquillista, Ariel Tejada, le enseña paso a paso cómo presentar su nuevo outfit y hace unas bromas con ella, para que repita ciertas palabras al final, sin que Kylie sepa realmente cuál es su significado.

Kylie Kristen Jenner saltó a la fama por su participación en el reality “Keeping Up with the Kardashians” y posteriormente fundó la exitosa empresa de cosméticos a la que llamó “Kylie Cosmetics”, señala que espera poder comunicarse de mejor manera con sus seguidores latinos.

Nacida en Los Ángeles, California, Jenner comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento en el reality show familiar, en 2007.

Seguidamente incursionó en el mundo de la moda, colaborando con su hermana Kendall en líneas de ropa para varias marcas.

En 2015, Jenner lanzó su propia línea de cosméticos, inicialmente de labiales y delineadores, mientras que se ha convertido en toda una influencer en redes sociales, debido a su talento y capacidad para conectar con el público.

Lee también: Gesto de Belinda en video lleva a algunos a afirmar que “oculta algo en su cara