Estas son las nuevas fechas para los conciertos de Ricardo Arjona en Guatemala

Durante un video compartido por el mismísimo Ricardo Arjona al visitar su antiguo trabajo como docente en la Oficial Santa Elena 3, en la zona 18, explica a sus exalumnos que, él junto a su equipo que tras el lleno total de las fechas ya programas fue posible agregar más conciertos.

Tras el éxito que se llevó a cabo en la venta de boletos, la promotora ShowBusiness (encargada de manejar el concierto de Arjona en Guatemala) afirmó que el equipo se encontraba en un análisis para abrir nuevas fechas en Guatemala para presentaciones de Ricardo Arjona y su gira “Lo que el Seco no dijo”.

Estas son las fechas

Arjona anunció que se abrieron nuevas fechas para su concierto en Guatemala, para que la mayoría de fanáticos puedan asistir a su esperado evento que se llevará a cabo en el Teatro Miguel Ángel Asturias.

Las nuevas fechas son:

27, 28, 29 y 30 de noviembre, además del 4, 5, 6, y 7 de diciembre.

Fechas confirmadas para Ricardo Arjona. Foto: Instagram