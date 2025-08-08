¡Entradas agotadas! Ricardo Arjona anuncia sold out para sus nuevos conciertos

Tras el éxito que se llevó a cabo en la venta de boletos, la promotora ShowBusiness (encargada de manejar el concierto de Arjona en Guatemala) lanzó nuevas fechas en Guatemala para presentaciones de Ricardo Arjona y su gira “Lo que el Seco no dijo”.
¡Sold Out nuevamente!
La venta para todo el público arrancó hoy a las 10:00 am.
Oficialmente se anunció que se abrieron nuevas fechas para su show Residencia Guatemala, para que la mayoría de fanáticos pudierán asistir a su esperado evento que se llevaría a cabo en el Teatro Miguel Ángel Asturias.
En solo cuestión de horas, Ricardo Arjona agotó todas las entradas para los nuevos shows en noviembre que brindaría en Guatemala y que salieron a la venta este viernes 8 de agosto.
Estos eran los precios para los nuevos conciertos de Arjona en Guatemala:
