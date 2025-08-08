Cameron Boyce tiene un cameo en la película “Happy Gilmore 2”

En una escena cargada de nostalgia y cariño, Adam Sandler incluyó un tierno homenaje al fallecido actor Cameron Boyce en Happy Gilmore 2, la secuela estrenada el 25 de julio en Netflix.

PUBLICIDAD

Durante una secuencia aparentemente cotidiana, el personaje de Sandler se acerca a una taquilla de golf donde dos personas miran un pequeño televisor. Al hacer zoom, se revela que están viendo un episodio de Jessie, la serie de Disney en la que Boyce interpretaba a ‘Luke Ross’. El momento, aunque breve, no pasó desapercibido para los fans.

Cameron Boyce, quien falleció en 2019 a los 20 años debido a una condición médica, trabajó junto a Sandler en Son como niños y Son como niños 2, donde interpretó a ‘Keithie Feder’, el hijo de su personaje. Fuera de pantalla, ambos forjaron una amistad cercana.

Sandler no ocultó su dolor tras la muerte del joven actor, describiéndolo como “demasiado joven, demasiado dulce, demasiado gracioso, simplemente el chico más amable, talentoso y decente del mundo”. Este pequeño guiño en Happy Gilmore 2 se convierte en un conmovedor recordatorio de su legado.

La película, que recupera el humor absurdo y entrañable de la original, también cuenta con la participación de Julie Bowen, Christopher McDonald, Ben Stiller y apariciones especiales de Bad Bunny y Travis Kelce.