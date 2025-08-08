Alicia Villarreal defiende al Chicharito tras declaraciones machistas: “La sociedad es sensible”

Alicia Villarreal se sumergió en la polémica luego de defender al Chicharito, quien recientemente fue señalado por sus opiniones machistas en un video que compartió en sus redes sociales. La cantante de regional mexicano aseguró que la sociedad en general es muy sensible, razón por la que el discurso del deportista causó tanto revuelo.

PUBLICIDAD

Hace unas cuantas semanas, Javier Hernández, mejor conocido como ‘el Chicharito’, publicó un video escandaloso; en este, se refiere a las dinámicas de pareja de una manera que lo llevó a ser señalado por reproducir estereotipos dañinos relacionados a los roles de género, situación que lo colocó en las principales tendencias en redes sociales.

Sus palabras tuvieron consecuencias, por ahora se enfrenta a la exposición pública, la pérdida de oportunidades laborales y a la crítica de parte de grandes figuras, ya que incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció al respecto y descalificó los comentarios del delantero.

¿Qué dijo Alicia Villarreal del Chicharito?

Alicia Villarreal, quien recientemente se ha visto afectada por las dinámicas misóginas con su expareja Cruz Martínez, pues en febrero de 2025 en pleno concierto realizó la señal de auxilio y seguido inició un proceso legal en contra del padre de sus hijos por el delito de feminicidio en grado de tentativa, se pronunció a favor del Chicharito.

En una rueda de prensa recuperada por ‘Hoy Día’, la artista fue cuestionada acerca de su opinión acerca de las declaraciones del Chicharito, asegurando que todas las opiniones deben ser respetadas, pues describe como “sensible” la sociedad de hoy en día y mencionó que en ocasiones incluso le da miedo hablar.

“Debe ser respetada la opinión de todos y todas. Hoy da un poco de temor decir algo. Todos estamos muy sensibles, estamos en una sociedad muy sensible”, fueron las controversiales palabras de Alicia Villarreal durante dicho encuentro con los medios.