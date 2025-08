Chicharito sube nuevo video tras polémica y responde a sus haters: “prefiero ser vulnerable y real”

Javier Hernández “El Chicharito” reapareció este sábado en redes sociales tras el escándalo que causaron sus opiniones acerca del rol de la mujer.

A través de su cuenta de Instagram subió una conversación que tuvo con la psicóloga María Gómez con quien habló acerca de la importancia de que las personas cometan errores.

“Nos enseñaron a mostrar solo lo perfecto.A vivir desde la imagen, no desde la esencia.A cumplir expectativas antes que a escucharnos de verdad”, dice la descripción que subió el futbolista.

Chicharito sube nuevo video tras polémica y responde a sus haters

La especialista comentó que “Hoy están viendo a Javier sin un balón.Sin el escudo del uniforme,Sin los goles que lo hicieron leyenda”.

Y explicó que “Humanizarnos es el primer paso para dejar de juzgarnos y empezar a encontrarnos”.

En el video, el futbolista explica que ha atravesado por experiencias dolorosas y reconoció que tras su video viral ha aprendido mucho.

Sin embargo se refirió a quienes lo criticaron y señaló que prefiere ser una persona vulnerable y real a tener que quedar bien con todo el mundo y ser falso.

Redes sociales reaccionan a nuevas declaraciones de Chicharito Hernández

Tras el nuevo video de Javier Hernández, nuevamente surgieron opiniones divididas.

Pues mientras que sus seguidores le aseguraron que no tiene que disculparse por dar una opinión, otros más le piden que ya deje el tema.

“Por qué no mejor ya te quedas callado carnal ya no hagas más desmadre” y “PONTE A JUGAR . Has hecho más esfuerzo en esto en vez de mejorar tu nivel por las Chivas”, fueron algunas de las respuestas que recibió.