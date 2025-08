“No tenía para la renta”: Arjona relata cómo fue su primera gira por EE. UU.

Antes de llenar estadios y ser reconocido como uno de los cantautores más emblemáticos de América Latina, Ricardo Arjona vivió momentos profundamente duros. En una etapa particularmente difícil, cuando apenas empezaba su camino en la música, el guatemalteco se encontró sin dinero ni siquiera para pagar la renta, expresó en un reciente video.

Solo, con su guitarra al hombro y muchas canciones por escribir, la situación parecía insostenible, pero entonces apareció un empresario al que Arjona ha llamado “un ángel caído del cielo”que le ofreció algo inesperado: dar un concierto para saldar la renta que no podía pagar. Aquel pequeño escenario no solo alivió una urgencia económica, sino que también fue el lugar donde debutó una de sus canciones más queridas y emblemáticas: “Jesús, verbo no sustantivo”.

Años más tarde, al recordar esa etapa, el propio Arjona la describe con crudeza, pero también con gratitud:

“Tuve siempre la maravillosa suerte de que nada de lo que me tocó fue fácil, nada. Siempre el camino fue cuesta arriba. Hoy, agradezco lo difícil y divertido que fue.”

Arjona habla con franqueza sobre la manera en que la vida le enseñó a base de golpes, y cómo esas lecciones lo llevaron a convertirse en el artista que es hoy.

Aquella época, donde su banda era solo él y su guitarra, fue el inicio de una carrera construida con pequeños pasos, cada uno más difícil que el anterior. Hoy, su espectáculo incluye más de 60 personas y 30 toneladas de producción, pero él asegura seguir siendo el mismo: un hombre sencillo, arisco a los protocolos, amigo de la gente común, y, como él mismo se describe.

Esa noche en la que cantó para pagar la renta no solo salvó un mes más de techo: fue el punto de partida para una historia extraordinaria, hecha de tropiezos, esfuerzo y canciones que nacieron en la adversidad.

