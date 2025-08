Lupita D’Alessio revela la fecha de su último concierto tras confirmar su retiro

Luego de más de cinco décadas de trayectoria dentro de la industria musical, Lupita D’Alessio confirmó de manera oficial su retiro de los escenarios, por lo cual compartió los detalles sobre su último concierto, mismo que será una celebración a su carrera artística.

Durante una entrevista para Televisa, Lupita D’Alessio aseguró que se mantuvo en una gira como parte del cariño y apoyo de sus seguidores, no obstante, explicó que ante las complicaciones de salud que ha presentado, ha tomado la decisión de retirarse de los escenarios.

“La gente quería a Lupita D’Alessio por eso tuve este tour dos años, pero ya mi cuerpo y la música que es demandante, que exige vocalmente mucho”, dijo.

Ante la trayectoria que ha construido dentro de la industria del entretenimiento, la intérprete mexicana se mostró satisfecha por todo lo que ha conseguido a través de su música y con el apoyo del público.

“Creo que está muy bien, soy una mujer realizada, plena, que ha vivido muchas cosas, unas muy padres otras no muy padres”, comentó.

Sobre los detalles de sus últimos conciertos, Lupita D’Alessio se presentará este sábado 2 de agosto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y su último show será en la Arena Guadalajara el próximo viernes 14 de noviembre. Al respecto, la artista comentó su entusiasmo de poder reunirse con sus fanáticos, mismos que podrán corear algunos de sus temas más populares.

“Es mi último auditorio, entonces, estoy feliz de estar cantado mi música que la gente quiere seguir escuchando”, añadió.

Lupita D’Alessio expone detalles sobre su retiro tras rumores sobre su estado de salud

En medio de las especulaciones sobre su estado de salud, Lupita D’Alessio publicó un video desde las redes sociales de BoBo Producciones, aclarando la tristeza por su retiro de los escenarios; sin embargo, destacó que se encuentra tranquila por su trayectoria dentro de la industria.

“He llorado mucho. Sí me ha afectado emocionalmente, pero Jesucristo, en su inmensa misericordia y gracia, me ha sanado. Este es el último año para mí y mi música. Estoy sana, mi voz de 71 años está bien. Nadie me obliga a trabajar. Ni Jack, ni Ari, ni Jorge, ni Ernesto, ni César. Nadie, ni Bobo, ni mis hijos. Nadie me obliga a trabajar, por favor”, comentó.