“Happy Birthday mi amor”, las adorables fotos de Adria Arjona y Jason Momoa

La pareja continúa disfrutando de su etapa de noviazgo desde que hicieron pública su relación. El romance entre Adria Arjona, hija del reconocido cantante guatemalteco Ricardo Arjona, y el actor estadounidense Jason Momoa continúa cautivando a los guatemaltecos. La pareja hizo oficial su relación en mayo de 2024, cuando “Aquaman” publicó imágenes junto a su novia, rebosando amor y complicidad.

Adria no desaprovechó la oportunidad para disfrutar y dedicarle unas tiernas fotos de momentos vividos con el actor, por cumplir otro año más de vida.

“Feliz cumpleaños mi amor. No hay nada que me guste más que hacer la vida a tu lado. Así que aquí está un año más de ser salvaje y libre y por crecer siempre joven. Te quiero mucho bebé @prideofgypsies. Y... : feliz día @chief.of.war también. Emocionado porque el mundo vea en lo que has vertido tu corazón y tu alma durante los últimos años”, escribe Adria.

Internautas no desaprovecharon el momento para invadir los comentarios, entre ellos, guatemaltecos se hicieron presentes entre la publicación, expresando: “Todavía no asimilo que Arjona sea el suegro de Momoa“,”Imagino a Momoa cantando: Buenas noches, Don David“. ”La favorita de Dios, con ese novio y el papá que le tocó“.

¿Quién es Adria Arjona?

Adria Arjona. Hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona.