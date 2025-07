Justin Timberlake sufre enfermedad a causa de una garrapata

Justin Timberlake sorprendió al mundo al revelar que fue diagnosticado con enfermedad de Lyme, una afección potencialmente debilitante causada por la picadura de una garrapata infectada.

El artista, de 44 años, compartió su testimonio el 31 de julio a través de sus redes sociales, donde explicó cómo esta enfermedad afectó de forma drástica su salud física y emocional durante su más reciente gira.

Garrapatas provocan enfermedad de Justin Timberlake (@TMZ/Grok)

“Estaba lidiando con un dolor nervioso intenso”

El artista expresa que sintió: “Fatiga y una sensación general de malestar. No sabía qué me estaba pasando”, mediante un post en Instagram. El diagnóstico llegó después de semanas de síntomas inexplicables, y pese a ello, continuó con su gira Forget Tomorrow, enfrentando el escenario “con todo lo que tenía”.

La enfermedad de Lyme y su transmisión

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana provocada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que se transmite al ser humano mediante la picadura de garrapatas del género Ixodes. Estas garrapatas suelen encontrarse en zonas boscosas o de pastizales, especialmente en Estados Unidos y Europa.

El contagio ocurre cuando la garrapata permanece adherida a la piel por varias horas, permitiendo que la bacteria ingrese al torrente sanguíneo. Si no se detecta a tiempo, puede generar síntomas severos como dolores articulares, trastornos neurológicos, fatiga crónica y problemas cardíacos.

Timberlake desea hacer conciencia

El cantante aseguró que decidió compartir su diagnóstico para crear conciencia sobre una enfermedad que muchas veces es subestimada. “Sigo lidiando con ella, pero saber lo que tengo me permitió empezar a tratarme y entender por qué no me sentía bien”, declaró.

Como otros famosos

Timberlake no es el primer famoso que atraviesa por esta condición.

Otras celebridades como Justin Bieber, Avril Lavigne y Shania Twain también han padecido la enfermedad de Lyme y han hablado públicamente sobre sus secuelas físicas y emocionales.

Aunque Timberlake ha logrado continuar su gira, reconoció que su recuperación es un proceso largo y que sigue en tratamiento médico. Su testimonio ha sido recibido con empatía por sus seguidores, quienes aplauden su honestidad y su fortaleza para continuar en el escenar