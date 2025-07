Jennifer López celebra su cumpleaños número 56 con el lanzamiento de su sencillo “Birthday”

La cantante y actir, Jennifer López, celebró recientemente su cumpleaños número 56 en Turquía y en simultáneo anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Birthday” La gira titulada en español “Cada día es mi cumpleaños”.

JLo también lanzó un video que presenta imágenes de su gira “Up All Night Tour”, que continúa hasta el 10 de agosto e incluye paradas en Abu Dhabi y Estambul.

La gira, que comenzó en julio, incluye conciertos en España y otros países, además de presentaciones en Medio Oriente y Asia Central.

El espectáculo contempla un recorrido por los mayores éxitos de la cantante, homenajes especiales y canciones de su nuevo álbum como Up All Night (Toda la noche en vela), Regular,Free(Libre), Save Me Tonight (Sálvame esta noche) y Birthday(Cumpleaños).

