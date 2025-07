Pati Chapoy defiende a Florinda Meza y el internet se le va encima: “Son igual de odiosas”

Luego de lo visto en la bioserie de Chespirito ‘Sin querer queriendo’, Florinda Meza se convirtió en objeto de críticas y burlas en internet. Por esta razón, Pati Chapoy salió a defenderla, situación que resultó contraproducente, pues usuarios de redes sociales ahora dirigieron sus ataque a la conductora de ‘Ventaneando’.

‘Sin querer queriendo’, la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, llevó al público a revivir la infidelidad del comediante en contra de su esposa Graciela Fernández. De igual manera, se retomaron declaraciones de Florinda Meza, en las que se refiere a los hijos y a la esposa de Chespirito como “defectos”, razón por la que el internet ardió en hate hacia la actriz.

Pati Chapoy defiende a Florinda Meza

Ya que Florinda Meza se convirtió en un meme de internet, Pati Chapoy se pronunció al respecto durante una transmisión reciente de ‘Ventaneando’: “Muchas personas han juzgado muy mal a Florinda y no se vale, solo a ella. Estamos hablando de una serie que está novelada.

Si estuviera vivo Chespirito, a lo mejor tampoco estaría de acuerdo. Pero hay que respetar la decisión de los hijos de haber hecho eso”.

“Estamos hablando también de que hay mucha fantasía y no deben tratar de esa forma a Florinda. Las redes son implacables y yo no estoy de acuerdo”, agregó.

Por su lado, Pedrito Sola aseguró que Florinda Meza es una persona de su agrado: “A mí Florinda me cae muy bien. La conozco porque vino aquí y me gusta verla en la televisión, es una mujer muy lista”; a lo que Pati Chapoy respondió: “Más que lista es inteligente”.

La situación fue retomada en una publicación de la cuenta de X de ‘La Tía Sandra’, donde usuarios se volcaron en contra de la conductora: “¿Por qué no me sorprende verla defendiendo a alguien como Florinda Meza?”, “Pero cuando ella reparte veneno lo llama ‘rigor periodístico’”, “Siempre defendiendo lo indefendible”, “Las dos viejitas son igual de lacras, odiosas y maleducadas” y “Don Ricardo Salinas, avísele que la mala publicidad a veces no vende”.