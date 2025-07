¡Más terrorífica que nunca! Estrenan tráiler de “Five Nights at Freddy’s 2”

La franquicia de videojuegos de terror protagonizada por macabros animatrónicos, recientemente lanzaron su primer tráiler oficial de la segunda cinta que estrenará en cines a partir del 5 de diciembre.

Mira aquí el tráiler:

¿De qué trata Five Night’s at Freddy’s?

Ambientado en el ficticio restaurante de Freddy Fazbear’s Pizza, el juego se centra en un guardia de seguridad nocturno que debe defenderse de los defectuosos animatrónicos del establecimiento. Para ello debe rastrear los movimientos de esos personajes a través un sistema de cámaras de seguridad.

El creador Scott Cawthon empezó su carrera desarrollando animaciones y videojuegos cristianos y familiares. Uno de sus primeros juegos importantes se llama The Pilgrim’s Progress, y se basa en la famosa novela cristiana del mismo nombre.

Incluso después sacó un juego llamado The desolate hope que tiene un fuerte mensaje anti aborto.

En 2013 sacó Chipper & Sons Lumber Co., un juego familiar protagonizado por castores amigables que talan árboles. Sin embargo, el videojuego fue criticado, pues muchos afirmaban que el personaje principal “daba miedo”.

Tras varios hechos en su vida, Cawthon cayó en una depresión y tras las críticas de su videojuego quiso hacer tenebrosos los personajes de Chipper & Sons Lumber Co. y de ahí surge Five Night’s at Freddy’s.

Lo que nunca se imaginó fue que tuvieran éxito y hoy en día muchas personas esperan con ansias ver la película. El creador también aclaró que este videojuego no tiene ninguna finalidad o mensaje religioso como sus anteriores trabajos.