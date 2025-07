¿Cuándo regresa CHA EUN-WOO del servicio militar?

El querido CHA EUN-WOO, uno de los actores e intérpretes asiáticos más populares del momento, está por dar inicio a su servicio militar obligatorio, por lo que no podrá continuar con sus actividades públicas de manera regular durante casi dos años. Aún así, AROHA esperará pacientemente por su regreso.

CHA EUN-WOO es reconocido de manera internacional gracias a sus múltiples talentos, pues no solo se desempeña como cantante y bailarín del boygroup ASTRO, sino también logró destacar gracias a sus actuaciones en K-dramas, ya que su nombre aparece en los créditos de producciones de la talla de ‘Belleza Verdadera‘, ‘Island’ y ‘The Wonder Fools‘.

Su popularidad es innegable, pues tan solo en Instagram ha logrado reunir más de 48.3 millones de seguidores, que lo admiran tanto como idol de K-pop como actor de K-dramas. Además, es embajador de diversas marcas de lujo, para las que demuestra que también cuenta con habilidades para el modelaje.

CHA EUN-WOO Imagen de Instagram: @eunwo.o_c

CHA EUN-WOO comienza su servicio militar

AROHA tendrá que despedirse de CHA EUN-WOO por un tiempo, pues dará inicio a su servicio militar obligatorio el 28 de julio, es decir, el próximo lunes. El cantante se unió a la banda militar del ejército, de tal manera que podrá continuar involucrándose en actividades de índole musical durante su enlistamiento.

Tomando en cuenta que comenzará su servicio militar a finales de julio y este dura 18 meses, podremos ver a CHA EUN-WOO volver a sus actividades públicas en enero de 2027.

Por medio de su plataforma en Fromm, lanzó un mensaje desgarrador para sus fanáticos: “Me extrañaras mucho, ¿cierto? Aún no se siente real. Ya que el álbum, el drama y la película están por estrenarse, por favor no me olviden. Me iré, pero volveré con una mejor versión de mí, así que no hay razón para estar tristes”.